Raúl de Tomás marca na estreia pelo Espanyol

Raúl de Tomás, oficializado como contratação do Espanyol, que pagou 20 milhões de euros ao Benfica, entrou aos 61 minutos no jogo fora com o San Sebastián de los Reyes, emblema da segunda divisão B, e fez o 2-0 final aos 85 minutos.



O futebolista, de 25 anos, não se conseguiu afirmar no Benfica, pelo qual cumpriu 17 jogos, 12 como titular, conseguindo três golos, todos fora, um na Liga dos Campeões (1-3 com o Zenit), um na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e um na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).