Raul de Tomás troca o Benfica pelo Espanyol

A notícia é veiculada pela generalidade da comunicação social desportiva e só falta a confirmação oficial por parte do clube da Luz.



O avançado espanhol, contratado no início da temporada pelo Benfica ao Real Madrid, está prestes a mudar-se de armas e bagagens para Barcelona, neste mercado de inverno, para representar o Espanyol, num negócio que deverá render ao Benfica uma verba ligeiramente superior aos 20 milhões de euros pagos no verão ao conjunto madrileno.



Raul de Tomás, de 25 anos, deixa as “águias” depois de ter marcado três golos em 17 jogos.



Contornos do negócio



O jornal catalão “Sport” especifica na sua edição desta quarta-feira que o Espanyol fez um grande esforço financeiro para garantir o jogador.



O avançado não se adaptou ao clube lisboeta e terá pedido para sair.



Os encarnados não fecharam a porta ao avançado mas impuseram condições.



A primeira terá sido a recuperação do investimento realizado no último verão, quando compraram o passe do avançado ao Real Madrid.



Recorde-se que o Benfica gastou 20 milhões de euros e o Espanyol terá aceite comprar os direitos do jogador pela mesma quantia, mais dois milhões e meio em três variáveis: 1 milhão se o clube permanecer no principal escalão espanhol, outro milhão se o jogador participar em 10 jogos e 500 mil euros se marcar cinco golos.



Os 20 milhões serão liquidados, segundo o '”Sport”, durante quatro anos.