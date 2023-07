Raúl Jiménez assina pelo Fulham até 2025

”, refere o Fulham em comunicado.Jiménez, de 32 anos, formou-se nos mexicanos do América e transferiu-se para o Atlético Madrid em 2014/15, seguindo na época seguinte para o Benfica, permanecendo nos encarnados até 2017/18.Na temporada seguinte foi emprestado aos ingleses do Wolverhampton, clube onde acabou por ficar em definitivo e que representou num total de cinco épocas, com 57 golos apontados.