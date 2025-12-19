Futebol Internacional
Liga Europa Conferência
Rayo Vallecano e Mainz entre os apurados para os `oitavos`da Liga Europa Conferência
Os espanhóis do Rayo Vallecano e os alemães do Mainz são duas das sete equipas que conseguiram um lugar nos oitavos de final da Liga Conferência em futebol, nos quais já estavam os franceses do Estrasburgo.
Os gauleses selaram o primeiro lugar com um 3-1 na receção ao islandeses do Breidablik, enquanto os espanhóis venceram em casa os kosovares do Drita por 3-0 e os germânicos receberam e bateram os turcos do Samsunspor por 2-0.
Além dos três conjuntos do ‘top 5’, também selaram desde já os ‘oitavos’ (12 e 19 de março), os polacos do Raków, os gregos do AEK Atenas, os checos do Sparta Praga e os ucranianos do Shakhtar, que já tinham garantido, no mínimo um lugar no play-off de acesso aos ‘oitavos’, e ainda os cipriotas do AEK Larnaca.
Por seu lado, o Samsunspor foi a única equipa que já tinha garantido a continuidade da prova a não conseguir chegar ao ‘top 8’, ao cair para o 12.º posto.
Entre as equipas que vão estar no play-off de acesso aos ‘oitavos’, em 19 e 26 de fevereiro, destaque para os ingleses do Crystal Palace, os neerlandeses do AZ Alkmaar e os italianos da Fiorentina, que serão cabeças de série.
As outras equipas que jogarão a segunda mão em casa são os suíços do Lausana, os polacos do Lech Poznan, o Samsunspor, os eslovenos do Celje e os croatas do Rijeka.
No play-off estarão ainda Jagiellonia (Polónia), Omonia (Chipre), Noah (Arménia), Drita (Kosovo), KuPS (Finlândia), Shkendija (Macedónia do Norte), Zrinjski (Bósnia-Herzegovina) e Sigma Olomouc (República Checa).
Os romenos do Universitatea Craiova, comandados pelo português Filipe Coelho, perderam hoje por 3-2 no reduto do AEK, num jogo em que lideraram por 2-0 e sofreram o último golo aos 90+14 minutos, culpa de um penálti do ex-benfiquista Luka Jovic, ficaram no 25.º lugar, falhando o apuramento por terem menos golos marcados do que o Sigma Olomouc – 6-8 contra 7-9.
O Lincoln, de Gibraltar, e o Breidablik foram as outras duas formações que hoje ficaram de fora, juntando-se aos já afastados Dínamo Kiev (Ucrânia), Häcken (Suécia), Legia Varsóvia (Polónia), Hamrun (Malta), Slovan Bratislava (Eslováquia), Aberdeen (Escócia), Rapid Viena (Áustria) e os irlandeses do Shelbourne e do Shamrock Rovers, ‘carrascos’ do Santa Clara.
