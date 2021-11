Rayo Vallecano isola-se no sexto lugar da liga espanhola de futebol

Com Bebé e Kevin Rodrigues como suplentes utilizados, o Rayo chegou ao 3-0, por Sergio Guardiola (16 minutos), Alvaro Garcia (20) e Oscar Trejo (63), com Abdon Prats (89) a reduzir para os insulares perto do final.



Este triunfo permitiu ao conjunto de Vallecas isolar-se provisoriamente no sexto posto, com 23 pontos, mais três do que o FC Barcelona, sétimo, que tem menos um encontro disputado.



O Maiorca permanece no 13.º lugar, com 15 pontos, quatro acima da zona de despromoção.