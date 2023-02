Real arrisca ficar a 10 pontos do FC Barcelona após empate no dérbi de Madrid

A equipa ‘blanca’ não foi capaz de superar o seu rival, apesar de ter tido mais posse de bola, mais ataques, mais oportunidades de golo, mais pontapés de canto, e de o guarda-redes do Atlético Jan Oblak ter defendido seis remates enquadrados à baliza.



De resto, a maior eficácia dos ‘colchoneros’ permitiu que se adiantassem no marcador aos 78 minutos, pelo veterano central uruguaio José Maria Giménez, a dar a melhor sequência, com uma cabeçada na zona de penálti, a um pontapé livre cobrado pelo internacional francês Antoine Griezmann.



No entanto, o Real Madrid conseguiu mitigar os danos ao empatar aos 85 minutos, através de um ‘salvador’ improvável, o jovem uruguaio Álvaro Rodriguez, de 18 anos, que Carlo Ancelotti lançou aos 77, a substituir o defesa Nacho Fernández, e que saltou mais alto do que toda a gente na área para fazer o 1-1, após um pontapé de canto batido pelo alemão Toni Kroos.



O Atlético de Madrid jogou em inferioridade numérica desde o minuto 64, quando o árbitro não perdoou a conduta do argentino Angel Correa e lhe exibiu o cartão vermelho direto.



Com os dois pontos perdidos hoje, o Real Madrid arrisca-se a ver o rival FC Barcelona, que joga em Almeria, no domingo, aumentar o avanço que leva na liderança para 10 pontos, caso vença o seu adversário, enquanto o Atlético segue no quarto posto, com 42.



Nos outros jogos já disputados hoje, destaque para a vitória do Cadiz, 14.º da geral, por 1-0, na receção ao sexto classificado, o Rayo Vallecano, graças a um golo do avançado Sérgio Guardiola aos 74 minutos, além do triunfo também caseiro do Espanyol sobre o Maiorca, por 2-1.



A 23.ª jornada prossegue ainda hoje com a partida entre o Valência e a Real Sociedad, no Estádio de Mestalla.