Real Madrid arranca Liga espanhola com empate em San Sebastian

Os 'merengues' pressionaram mais e tiveram boas ocasiões, através de Benzema, Carvajal e Kroos, sempre bem anuladas pela defesa basca, na qual brilhou o guarda-redes Remiro.



A Real Sociedad também podia ter chegado ao golo, através de Isak.



A equipa de Zinédine Zidane é o primeiro dos candidatos a entrar em ação, uma semana antes da entrada em liça do FC Barcelona, que só começa no próximo domingo, contra o Villarreal.



No estádio Benito Villamarin, em Sevilha, o português William Carvalho fez um dos dois golos do Betis, vitorioso por 2-0 sobre o Valladolid.



Fekir, de grande penalidade, fez o primeiro, aos 10 minutos, e o internacional luso o segundo, aos 18, deixando o Betis na frente do campeonato, a par de outra formação andaluza, o Granada.



Rui Silva, antigo guarda-redes do Nacional, e Domingos Duarte estiveram pelo Granada nesta vitória por 2-1 sobre o Alavés.



Granada e Betis estão com seis pontos e são seguidos por Villarreal e Celta de Vigo, que têm quatro pontos.