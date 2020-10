Real Madrid com goleada ao Huesca e `bis` de Karim Benzema

Depois da polémica no jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Mönchengladbach (2-2), em que Benzema terá dito a Mendy para não passar a bola a Vinicius Júnior, o treinador dos ‘merengues’ deixou o brasileiro no banco.



Benzema não desperdiçou créditos e aos 45 minutos fez o 2-0 para o Real, já depois de Eden Hazard abrir o marcador aos 40, com um remate fortíssimo de fora de área, com os ‘merengues’ a saírem com dois golos de vantagem ao intervalo.



Na segunda metade, Benzema ainda assistiu Fede Valverde aos 54 para o 3-0, e fez o 4-1 já nos instantes finais, aos 90, depois de o Huesca, que teve o português Luisinho a titular, reduzir aos 74, por Ferreiro, já depois de Vinicius Júnior ter entrado aos 60.



Com menos um jogo, o Real Madrid lidera La Liga, com 16 pontos, mas dois do que a Real Sociedad, que, nesta oitava ronda, visita no domingo o Celta Vigo, 17.º classificado, um ponto acima do Huesca (18.º).



O FC Barcelona, do português Francisco Trincão, tenta recuperar terreno na Liga espanhola, na qual é 12.º – com uma direção de saída e depois de perder com o rival Real Madrid -, e ainda hoje visita o Alavés (15.º).



Antes, o Atlético Madrid, de João Félix, joga no campo do Osasuna, com os dois emblemas em quinto e sexto, respetivamente, separados por um ponto.