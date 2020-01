Real Madrid conquista 11.ª Supertaça espanhola nos penáltis

Em Jeddah, na Arábia Saudita, o Real Madrid venceu a primeira Supertaça com o formato de quatro equipas, algo que teria sido impossível no passado, já que os `merengues` disputaram a prova por terem sido terceiros classificados no último campeonato espanhol.

Sérgio Ramos converteu o penálti decisivo, num desempate totalmente desastroso para a formação do argentino Diego Simeone, que apenas conseguiu concretizar um, através do inglês Trippier.

O português João Félix foi titular no Atlético Madrid, mas acabou por ser substituído já durante o prolongamento, aos 101 minutos, dando lugar ao colombiano Arias, antigo lateral do Sporting.

Destaque ainda para a expulsão de Valverde, aos 115 minutos, num lance que poderia ter sido decisivo no encontro, já que Morata seguia completamente isolado, com uma grande possibilidade de poder fazer golo para o Atlético Madrid.

Foi o 10.º título do francês Zinedine Zidane como treinador do Real Madrid, segunda Supertaça espanhola, que continua totalmente vitorioso em finais.