Real Madrid e Atalanta lutam pela Supertaça Europeia

Para marcarem presença neste duelo, os dois clubes terminaram 23/24 a festejar.





Recordemos as vitórias de cada um, começando pela equipa que venceu a prova mais prestigiada.





"Merengues" reforçados





O Real Madrid consolidou o estatuto de clube com mais Champions no museu - são 15 as orelhudas guardadas. Após eliminar RB Leipzig, Manchester City e Bayern - adversários de alto gabarito -, quis o destino que a formação espanhola defrontasse o mais modesto - gigante, ainda assim - Borussia Dortmund. Num encontro David contra Golias, acabou por vencer o Golias (0-2).





Toni Kroos, que até foi titular e assistiu na final da Liga dos Campeões, terminou na carreira; Dani Carvajal, Nacho Fernández e Joselu tornaram-se campeões da Europa também pela seleção - os últimos dois já abandonaram o Real; Eduardo Camavinga lesionou-se, com aparente gravidade, no treino de adaptação ao relvado antes da final; Endrick sobretudo, Kylian Mbappé chegaram a Madrid, foram recebidos por milhares e vêm com a ambição de mostrar serviço o mais depressa possível.





Italianos fazem contas





Contudo, não foi só por Madrid que a água correu, que o diga o conjunto de Bergamo. Apesar de não existir nenhuma mexida tão sonante, como a de Mbappé, a Atalanta também se transformou Hans Hateboer saiu e Teun Koopmeiners está perto; Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Nicolò Zaniolo estão lesionados; Mateo Retegui encantou no Genova e, a troco de 22 milhões de euros, vai vestir as cores do Atalanta em 24/25.





A Atalanta precisou de vencer o histórico Bayer Leverkusen: Ademola Lookman foi dono e senhor da final, ao rubricar um "hat-trick" que deu o primeiro troféu ao clube desde 1963.





Vitória bem remunerada





A UEFA atribui a cada um dos finalistas - o vencedor da Liga dos Campeões e o da Liga Europa - um valor de 4 milhões de euros pela participação, sendo que o vencedor arrecadará mais um milhão pela conquista do troféu.



Parecem valores insignificantes se tivermos em conta que os "merengues" faturaram cerca de 137 milhões de euros, na caminhada rumo à 15.ª Liga dos Campeões, números divididos entre participação, vitórias, direitos televisivos e o ranking da UEFA.



A partida poderá consagrar os "merengues" como a equipa mais titulada na competição ultrapassando Milan e Barcelona, ambos com cinco conquistas, no topo da lista. Por outro lado, a Atalanta pode continuar a fazer história e levar pela primeira vez o troféu para Bérgamo.