Real Madrid e Atlético de Madrid associam-se ao luto nacional em Espanha

O Real Madrid publicou nas suas redes sociais um vídeo a anteceder o treino, com os jogadores ‘merengues’ e a equipa técnica em silêncio num círculo, em homenagem às vítimas da doença.



Também o Atlético de Madrid expressou a sua solidariedade, com o emblema a mostrar os funcionários do clube, no complexo do Estádio Wanda Metropolitano, parados e em pé, cumprindo igualmente um minuto de silêncio.



O clube, do qual faz parte o internacional português João Félix, escreveu ainda no seu Twitter que “a bandeira do Wanda Metropolitano estará a meia haste durante os dez dias de luto nacional”.



Uma ‘onda’ que se solidariza ao luto nacional decretado pelo governo espanhol na terça-feira, e seguido também pelo Athletic Bilbau, que, hoje, nas instalações de Lezama, viu o plantel cumprir esse silêncio, com a bandeira a meia haste.



Também todo o plantel do Rayo Vallecano se uniu, pontualmente às 12:00 (11:00 em Lisboa), no círculo central do seu campo de treinos para, respeitando a distância de segurança face à covid-19, respeitar um minuto de silêncio em memória das vítimas da pandemia.



Espanha é o quinto país no Mundo com mais mortes associadas ao novo coronavírus, com 27.117 mortos e mais de 236 mil casos.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.