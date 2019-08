Real Madrid empresta `prodígio` japonês ao Maiorca

Lusa Comentários 22 Ago, 2019, 17:22 / atualizado em 22 Ago, 2019, 17:22 | Futebol Internacional

O jogador de apenas 18 anos ingressou esta época no clube da capital espanhola, depois de ter dado nas vistas no FC Tokyo, mas ficou excluído do plantel do técnico francês Zinedine Zidane.



Kubo, que já tem quatro internacionalizações pelo Japão, vai assim ter a sua primeira experiência na primeira divisão espanhola e será colega do lateral ganês Lumor, que está no Maiorca por empréstimo do Sporting.



O jogador nipónico chegou a passar pelas escolas de formação do FC Barcelona, ao qual chegou com apenas nove anos, mas, em 2015, acabou por regressar ao seu país.