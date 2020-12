Real Madrid ganha para a Liga e `encosta-se` ao Atlético

Casemiro e Karim Benzema fizeram os golos dos 'merengues', que chegam aos 32 pontos, em 15 jogos, enquanto que os rivais da capital ainda só jogaram por 13 vezes.



O Real teve muitos problemas ao longo de todo o jogo, disputado no estádio Alfredo di Stefano, e só chegou ao golo aos 57 minutos, quando o brasileiro saltou mais do que todos para cabecear para a baliza um centro perfeito de Marco Asensio.



O goleador Karim Benzema confirmou o excelente início de época e 'selou' a vitória com um remate colocado à esquerda, aos 90+4 minutos. O atacante francês, de 33 anos, iguala Gerard Moreno (Villarreal) no topo dos melhores marcadores da Liga, com oito golos.



O resultado permite ao Real Madrid encarar melhor a época, depois de um arranque muito 'cinzento', que, no entanto, não o impediu de chegar aos primeiros lugares nem o apuramento na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Pela negativa, o Real pode queixar-se da lesão do jovem extremo Rodrygo, que saiu aos 36 minutos, magoado na coxa direita.



O Granada, que vinha da segunda liga, ainda tem razões para 'sorrir', já que ocupa o sétimo lugar da tabela, dentro da zona de acesso à Europa e a cinco pontos da última vaga para a Liga dos Campeões.



Também hoje, em jogo que envolveu equipas do meio da tabela, Getafe e Celta de Vigo empataram 1-1.