Real Madrid líder provisório em Espanha

O tento do defesa madrileno surgiu numa altura em que os anfitriões ameaçavam marcar a cada ataque que efetuavam no jogo da 21.ª jornada, alguns dos quais travados com brilhantismo pelo português Luís Maximiano, guarda-redes dos visitantes, como na defesa que evitou o golo de Vinicius Júnior, aos 80 minutos.



O Real Madrid subiu ao topo do campeonato, ultrapassando o sensacional Girona, que ainda hoje pode anular os dois pontos de atraso se vencer na receção ao Sevilha (apesar de ficar com uma partida a mais), enquanto o campeão FC Barcelona ficou já a 10 pontos, antes da visita ao estádio do Bétis, também hoje.



O Almería entrou, literalmente, a ganhar, na sequência do golo marcado no primeiro minuto pelo belga Largie Ramazani, que bateu com um remate rasteiro o guarda-redes Kepa - de regresso à titularidade no Real Madrid -, após uma recuperação da bola no meio-campo adversário.



Os ‘merengues’ tardaram em reagir à entrada em falso, produzindo uma exibição apática durante a primeira parte, e acabaram mesmo por sofrer o segundo golo, muito perto do fim, aos 43 minutos, através de um forte e colocado remate de fora da área de Edgar González.



O treinador italiano Carlo Ancelotti procurou injetar ‘sangue novo’ na equipa anfitriã e efetuou três substituições após o intervalo, colocando Joselu, Brahim Diaz e Fran Garcia nos lugares de Rodrigo, Nacho Fernandez e Ferland Mendy, e rapidamente recolheu dividendos.



O inglês Jude Bellingham reduziu, aos 56 minutos, na marcação de uma grande penalidade, após intervenção do videoárbitro (VAR), que voltou a ser necessário para invalidar um golo ao Almería, aos 62, e para validar o de Vinicius Júnior, aos 67, obtido com um desvio com o ombro, no limite da legalidade.



Bellingham manteve o comando da lista de melhores marcadores da prova, agora com 14 remates certeiros, e reforçou também o estatuto de bom assistente, ao efetuar o passe decisivo para Carvajal consumar a reviravolta, já muito fora de horas e depois de o treinador do Almería, Gaizka Garitano, ter sido expulso.



O Osasuna venceu por 3-2 na receção ao Getafe, num embate entre duas equipas instaladas a meio da classificação, graças a um golo de ângulo impossível de Jesus Areso, com um cruzamento transformado em remate, efetuado em cima da bandeirola de canto, depois de ter permitido aos visitantes recuperar de uma desvantagem de 2-0 ao intervalo.