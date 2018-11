Real Madrid nomeia Santiago Solari treinador principal até 30 de junho de 2021

Lusa Comentários 13 Nov, 2018, 20:15 | Futebol Internacional

"O Comité Diretivo do Real Madrid, reunido hoje, decidiu nomear Santiago Solari como treinador principal da sua equipa até 30 de junho de 2021", informou o clube através de um comunicado.



Solari, que orientava os juvenis do clube, estava a desempenhar as funções de treinador da equipa sénior com caráter interino, desde o despedimento do treinador espanhol Julen Lopetegui, ocorrido após a goleada sofrida pelo Real Madrid em Camp Nou, por 5-1, frente ao FC Barcelona, e na sequência dos maus resultados.