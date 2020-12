Real Madrid regressa aos triunfos com a ajuda do guarda-redes do Sevilha

Depois de três jogos sem vencer na prova, incluindo duas derrotas, os campeões espanhóis bem podem agradecer ao guardião marroquino Bono, que introduziu a bola na sua própria baliza, na tentativa de agarrar a num centro rasteiro, aos 55 minutos.



Foi o lance que marcou o encontro e que coloca Real Madrid, de Zidane, a respirar melhor, depois de também ter perdido com o Shakhtar Donetsk (2-0) na Liga dos Campeões, resultado que coloca os ‘merengues’ em perigo de pela primeira vez serem eliminados na fase de grupos.



Com este resultado, a formação da capital espanhola igualou o Villarreal, com 20 pontos, no terceiro lugar, e ficou a quatro do líder Real Sociedad, que nesta ronda vai ao terreno do Alavés, de Tomás Tavares.



Por seu lado, o Sevilha, do antigo técnico do FC Porto Julen Lopetegui, que já tinha sido goleado pelo Chelsea (4-0) durante a semana, para a ‘Champions’, segue no quinto posto, com 16 pontos.



No primeiro jogo do dia, o Levante, com o defesa português Rúben Vezo a tempo inteiro, recebeu e bateu o Getafe, por 3-0, e abandonou os lugares de despromoção. Foi a primeira vitória caseira da equipa da zona de Valência.