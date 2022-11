Real Madrid regressa aos triunfos e continua a dois pontos do FC Barcelona



Três dias depois do desaire no campo do Rayo Vallecano (3-2), que marcou a primeira derrota na prova e a perda do primeiro lugar, o Real Madrid bateu o penúltimo classificado com golos do defesa brasileiro Edér Militão (ex-FC Porto), aos 40 minutos, e do alemão Toni Kroos, aos 70.



O Cádiz ainda reduziu aos 82 minutos, por Lucas Perez, mas o emblema da capital espanhol manteve a vantagem até final.



Isto significa que o Real Madrid segue no segundo posto com 35 pontos, a dois do FC Barcelona, que lidera e que nesta ronda foi vencer ao campo do Osasuna, por 2-1.



Nesta fase da competição, a diferença do segundo classificado para o terceiro, agora ocupado pela Real Sociedad, já vai em nove pontos, o que aponta que será uma luta entre catalães e 'merengues' pelo título.



Nos outros jogos de hoje, o Celta Vigo, do técnico português Carlos Carvalhal, empatou a zero no campo do Rayo Vallecano e saiu da zona de descida.



Após a derrota caseira com o Osasuna na estreia (2-1), o técnico luso somou o segundo encontro sem vencer, mas mesmo assim o resultado foi suficiente para fugir aos lugares de despromoção, piorando ainda mais a crise do Sevilha, que caiu para a zona 'proibida'.



Gonçalo Paciência foi aposta de Carvalhal no Celta, mas acabou rendido aos 65 minutos pelo veterano Iago Aspas.



O Celta segue no 17.º posto, agora com 12 pontos e em igualdade com o Espanyol, e à frente do Sevilha, 18.º com 11.



No Mestalla, o português André Almeida abriu caminho à vitória do Valência na receção ao Betis (3-0), de Rui Silva e William Carvalho, que ficou impossibilitado de subir ao terceiro lugar da prova, num encontro em que todos os golos foram alcançados durante a segunda parte.



Aos 63 minutos, de livre direto, André Almeida não deu hipóteses ao seu compatriota Rui Silva e abriu caminho ao triunfo do Valência, consolidado por Guillamón, de grande penalidade, aos 81, e pelo neerlandês Justin Kluivert, aos 90+3. Foi o segundo golo do jogador luso na época de estreia na 'La Liga'



Tal como o antigo médio do Vitória de Guimarães, Thierry Correia foi titular no Valência, enquanto Rui Silva e William tiveram igual estatuto no Betis.



A formação de Sevilha ficou reduzido a 10 unidades aos 61 minutos, por expulsão de Edgar González.



Com este desaire, o Betis falhou a oportunidade de se isolar no terceiro lugar e segue no grupo de quarto classificados com Atlético Madrid e Athletic Bilbau, todos com 24 pontos, a dois da Real Sociedad.



Por seu lado, o Valência é 11.º classificado com 19 pontos.



Esta foi a última jornada da Liga espanhola antes da interrupção para o Mundial2022, que vai decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro no Qatar.