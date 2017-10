Real Madrid sem Ronaldo bate Fuenlabrada por 2-0 para a Taça de Espanha

27 Out, 2017, 08:57 | Futebol Internacional

Sem o internacional português Cristiano Ronaldo e muitos dos habituais titulares em campo, a equipa de Madrid acabou por vencer através da conversão de duas grandes penalidades, primeiro por Marco Asensio, aos 63 minutos, depois por Lucas Vásquez, aos 80 minutos.



O Fuenlabrada terminou a partida apenas com 10 em campo, depois da expulsão de Paco Candela, aos 79 minutos, por acumulação de amarelos, com o madrileno Jesus Vallejo a ser também expulso, aos 89 minutos.



Noutra partida dos 16 avos de final da competição, o Las Palmas venceu categoricamente o Corunha por 4-1, com Momo e o argentino Jonathan Calleri a serem as estrelas da partida, ambos a 'bisarem', o primeiro aos oito e 16 minutos e o segundo aos 81 e 90 minutos.



Também hoje, a Real Sociedad bateu o Lleida por 1-0, enquanto o Levante se impôs ao Girona por 2-0.



O Espanyol viajou, por seu turno, ao reduto do Tenerife, num jogo que terminou sem golos.