Real Madrid sem Ronaldo empata novamente no Bernabéu

Lusa 09 Set, 2017, 16:11 | Futebol Internacional

A cumprir o quarto de cinco jogos de suspensão, depois do empurrão ao árbitro na Supertaça de Espanha, o internacional português voltou a ver os companheiros marcarem passo no Santiago Bernabéu, onde Ivi inaugurou o marcador para os visitantes, aos 12 minutos, a aproveitar um lançamento lateral longo, para a área dos 'merengues'.



Os bicampeões europeus, com a substituição forçada de Benzema por Bale, aos 28 minutos, por lesão, igualaram ainda antes do intervalo, aos 36, com um golo de Lucas Vázquez, na sequência de um canto, mas até afinal do encontro não conseguiram dar a volta, embora Tony Kroos tenha atirado ao poste nos descontos, já depois da expulsão de Marcelo, aos 89.



Após o empate com o Valência (2-2) na jornada anterior, o Real Madrid, campeão em título, segue provisoriamente no quarto lugar, com cinco pontos, menos três do que o FC Barcelona, que recebe hoje o Espanyol no dérbi catalão, e a Real Sociedad, que no domingo visita o Deportivo. O Leganés também soma seis pontos, mas já com três jogos disputados.