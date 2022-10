Real Madrid supera lanterna-vermelha e lidera a La Liga

No Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, o campeão espanhol construiu a terceira vitória seguida através dos golos do uruguaio Federico Valverde, aos 11 minutos, do gaulês Karim Benzema (75), que na segunda-feira conquistou a primeira Bola de Ouro da carreira, e de Asensio (89). O Elche continua com apenas três pontos.O desafio esteve interrompido durante três minutos para uma jovem adepta, que não chegou a perder a consciência, ser assistida na zona norte do recinto, depois do público ter alertado a polícia e os serviços de assistência médica.O conjunto da capital espanhola passa a contabilizar 28 pontos, contra os 22 do rival FC Barcelona - tem menos um jogo -, segundo com os mesmos da Real Sociedad, que também ultrapassou em casa o Maiorca (1-0), graças ao tento solitário de Mikel Merino, apontado logo aos quatro minutos.Antes do início da partida na Arena Reale, que começou com 13 minutos de atraso, um adepto da Real Sociedad sentiu-se mal, tendo sido assistido e posteriormente retirado das bancadas, mas acabaria por morrer mais tarde, de acordo com o emblema basco.Mais cedo, o Betis podia ter-se isolado, provisoriamente, na vice-liderança, mas ficou-se pelo nulo em Cádiz (0-0), numa partida em que o português William Carvalho foi titular e o compatriota Rui Silva suplente não utilizado.Desta forma, o conjunto andaluz, que terminou o encontro reduzido a 10 elementos, face aos dois cartões amarelos exibidos a Canales num espaço de um minuto (90+8), segue na quinta posição, com 20 pontos, os mesmos do quarto posicionado Atlético de Madrid.O Valladolid (11.º colocado, com 11 pontos) recebeu e venceu o Celta de Vigo (4-1), sem o castigado Gonçalo Paciência, graças a um "bis" do suplente utilizado Sergio León (74 e 79 minutos) e outros dois golos de Roque Mesa, que abriu o ativo aos 32, e Joaquín Fernández (62), em resposta ao tento de Óscar Rodríguez (43).Com a terceira derrota seguida, o emblema galego prossegue no 13.º posto, com 10.