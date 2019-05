Real Madrid termina época de pesadelo com nova derrota em casa

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 13:22 / atualizado em 19 Mai, 2019, 13:25 | Futebol Internacional

Há muito afastado pela luta do título e 'afundado' no terceiro lugar do campeonato, eliminado da Taça do Rei de Espanha e afastado da Liga dos Campeões, ao Real Madrid nem o regresso do treinador francês Zinedine Zidane lhe valeu, tendo os 'merengues' concluído esta época de pesadelo com nova derrota caseira, desta feita frente ao Betis de William Carvalho, titular hoje na equipa da Andaluzia.



O Real Madrid fecha assim a época 2018/19 no terceiro lugar da Liga espanhola com 68 pontos, para já a 18 do campeão Barcelona - desloca-se ainda hoje a casa do Eibar, e a oito do 'vice' Atlético de Madrid, enquanto o Betis termina a prova no 10.º lugar com 50 pontos.



A Liga espanhola encerra ao início da tarde de hoje com o encontro Eibar-Barcelona.