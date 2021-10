Real Madrid vence Elche com `bis` de Vinícius Júnior e sobe à liderança em Espanha

O avançado, de 21 anos, que ficou de fora dos convocados do selecionador Tite para os próximos jogos da 'canarinha', de apuramento para o Mundial2022, continua a evidenciar-se pelo emblema da capital espanhola e hoje tornou-se na grande figura do jogo, disputado no Estádio Manuel Martínez Valero.



Aos 22 minutos, Vinícius abriu o ativo, ao ser assistido por Mariano Díaz, que somou o primeiro encontro pelo Real na presente temporada, antes de os anfitriões ficarem reduzidos a 10 elementos, face à expulsão do médio Raul Guti (63), já no segundo tempo.



O jogador brasileiro viria a fazer o 'bis' na partida, aos 73, a passe de Luka Modric, um golo que se revelou decisivo, uma vez que o Elche ainda encurtou distâncias, aos 86, por Pere Milla.



Real Madrid ocupa, agora, a liderança, com 24 pontos, os mesmos da Real Sociedad, ambos com mais três do que Sevilha e Betis, terceiro e quarto classificados, respetivamente. O Elche é 15.º. com 10.