Real Madrid vence em Barcelona, com reviravolta e ‘bis’ de Bellingham

O golo marcado aos 90+2 minutos por Bellingham, que reforçou o comando da lista de melhores marcadores da 'La Liga', com 10 remates certeiros, proporcionou aos ‘merengues’ um triunfo que só procuraram verdadeiramente na segunda parte e deixou o rival catalão à distância de quatro pontos.



O médio alemão Ilkay Gundogan inaugurou o marcador para o Barcelona, aos seis minutos, e foi já depois de o campeão espanhol ter acertado duas vezes no poste da baliza do Real Madrid que os visitantes empataram, aos 68, com um remate fulminante do internacional inglês.



Aos 20 anos, Bellingham está a viver um início de carreira de sonho na capital espanhola, com 13 golos marcados em igual número de jogos pelo Real Madrid, que, na terça-feira, tinha vencido pela mesma margem (2-1) no estádio do Sporting de Braga, para a Liga dos Campeões.



Hoje, no Estadio Olímpico, devido às obras de remodelação de Camp Nou, o FC Barcelona, adversário do FC Porto na ‘Champions’, até começou da melhor forma, num encontro em que os portugueses João Cancelo e João Félix foram titulares e substituídos aos 77 minutos, com o resultado em 1-1.



Os anfitriões entraram, praticamente, a ganhar, após uma incursão de Gundogan, que apanhou desprevenida a defesa visitante e os catalães poderiam ter aumentando a vantagem pouco depois, aos 15 minutos, quando o remate de Fermin Lopez acertou no poste da baliza do Real Madrid.



O guarda-redes Kepa Arrizabalaga voltou a beneficiar de ‘ajuda’ idêntica no início da segunda parte, aos 51 minutos, na sequência de um cabeceamento de Inigo Martinez, que foi devolvido pelo poste, e o Real Madrid só criou a primeira situação de perigo já após os 60 minutos, na sequência de um remate de Aurelien Tchouameni, defendido a custo por Marc-Andre ter Stegen.



Os visitantes davam, finalmente, sinais de inconformismo, enfatizado pelo remate de fora da área de Bellingham, para o restabelecimento da igualdade, e foi já com Robert Lewandowski no ataque dos anfitriões que o Real Madrid chegou a um triunfo, que, talvez, já não esperasse, graças ao oportunismo do avançado.



O Barcelona manteve-se no terceiro lugar do campeonato, mas pode ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid, quarto colocado, caso os ‘colchoneros’ vençam no domingo na receção ao Alavés, no primeiro de dois jogos a menos que têm em relação ao atual campeão.



No outro jogo realizado hoje, o Las Palmas impôs-se por 2-1 no estádio do Almería, que continua a ocupar a 20.ª e última posição e permanece como a única equipa que ainda não venceu na prova.