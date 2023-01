Real Madrid vence em Bilbau e persegue Barcelona

Em San Mames, o avançado francês Karim Benzema deu vantagem aos "merengues", aos 24 minutos, e o alemão Toni Kroos, aos 90+1, confirmou o triunfo do Real Madrid, num encontro em que o Athletic Bilbau criou, sem sucesso, várias oportunidades para, pelo menos, fugir à derrota.



Com este resultado, o Real Madrid continua sozinho no segundo lugar do campeonato, com 41 pontos, a três do FC Barcelona e com mais três do que a Real Sociedad, terceiro que chegou a igualar a formação do italiano Carlo Ancelotti durante a ronda.



Poucas horas antes, o FC Barcelona venceu o Getafe, por 1-0, em Camp Nou, com Pedri a fazer o único golo da partida, aos 35 minutos, suficiente para garantir o triunfo do emblema catalão, que venceu pela ultima vez a La Liga em 2018/19.



Do lado do Getafe, formação treinada por Quique Flores, ex-técnico do Benfica, o central internacional português Domingos Duarte foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa dos arredores de Madrid.



Com este triunfo, o FC Barcelona chegou aos 44 pontos e com um registo de apenas seis golos sofridos em 17 jogos.



Por seu lado, o Getafe segue no 17.º posto com 17 pontos e em igualdade com o Celta Vigo, de Carlos Carvalhal, que já está em zona de despromoção.