Real Madrid vence em Eibar e partilha a liderança com o Atlético Madrid

Aos 13 minutos já o Real Madrid vencia por 2-0, numa abordagem agressiva ao jogo que surpreendeu a equipa local e que foi materializada com dois golos, o primeiro aos seis minutos, pelo avançado francês Karim Benzema, e o segundo aos 13, pelo médio croata Luka Modric.



O Eibar ainda conseguiu reentrar na discussão do resultado quando reduziu a desvantagem, graças a um golo do avançado Garcia Kike, aos 28 minutos, mas o Real Madrid liquidaria as aspirações da equipa da casa com o terceiro golo, já em período de compensações (90+2), por Lucas Vásquez, após assistência de Benzema.



Com este triunfo, o Real Madrid subiu ao segundo lugar e passou a partilhar a liderança do campeonato com o Atlético Madrid (que tem menos dois jogos e soma os mesmos 29 pontos), seguidos da Real Sociedad, com 26, e do Villarreal, com 25.



Em outro jogo disputado hoje, o Granada, com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no ‘onze’, recebeu e venceu por 2-0 o Bétis (12º), com o internacional português William Carvalho a titular, ascendendo ao sexto lugar, em igualdade com o FC Barcelona.



Houve ainda mais dois jogos hoje, o Celta (8º) que bateu o Alavés (17º) por 2-0, em Vigo, e o Getafe (11º) que foi a Cadiz (nono) vencer pelo mesmo resultado.