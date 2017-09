Real Madrid vence em San Sebastian com "ajuda" de Kevin Rodrigues

Lusa 17 Set, 2017, 22:23 / atualizado em 17 Set, 2017, 22:24 | Futebol Internacional

Depois de Borja Mayoral ter dado vantagem aos 'merengues', aos 19 minutos, o médio luso fez a igualdade, aos 28, num lance com 'ajuda' com guarda-redes Navas, mas, pouco depois, aos 36, marcou na própria baliza e voltou a colocar o Real Madrid na frente.



Na segunda parte, o galês Gareth Bale sentenciou o encontro, aos 61 minutos, num jogo em que Cristiano Ronaldo voltou a estar ausente, devido a castigo.



Com este triunfo, o Real Madrid subiu ao quarto posto, com oito pontos, menos quatro do que o eterno rival FC Barcelona, que lidera.



Na segunda posição, com 10 pontos, segue o Sevilha, que foi vencer ao campo do Girona, por 1-0. O colombiano Muriel marcou o único tento da partida, aos 69 minutos, num jogo em que Daniel Carriço foi titular nos forasteiros.



Já nos descontos, aos 90+1 minutos, Granell falhou uma grande penalidade, que poderia ter impedido a derrota do Girona.



Com Ruben Semedo como suplente não utilizado, o Villarreal foi ao campo do Alavés vencer por 3-0, com dois golos do congolês Bakambu, um resultado que acabou por afastar o argentino Luis Zubeldía do comando técnico da equipa da casa.



Com um golo do francês Remy aos 88 minutos, o Las Palmas venceu em casa o Athletic Bilbau (1-0), naquela que foi a primeira derrota dos bascos esta temporada.