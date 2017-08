Real Madrid vence equipa de estrelas da MLS

Mário Aleixo - RTP 03 Ago, 2017, 09:29 / atualizado em 03 Ago, 2017, 09:29 | Futebol Internacional

Depois de três derrotas consecutivas na digressão que fez pelos Estados Unidos, os campeões europeus voltaram a não vencer no tempo regulamentar, que terminou com um empate 1-1, no último jogo particular de pré-época dos "merengues".



Depois de uma primeira parte sem golos, os madridistas adiantaram-se no marcador aos 59 minutos, graças ao golo de Borja Mayoral.



A vantagem duraria até a três minutos dos 90, altura em que Dom Dwyer repôs a igualdade e fechou o resultado no tempo regulamentar.



Nas grandes penalidades, o Real Madrid acabou por ser mais feliz, concretizando os quatro pontapés, enquanto a equipa de "All Stars" da MLS falhou os dois primeiros penáltis, que foram cobrados por Dwyer e o mexicano Giovani dos Santos.



O Real Madrid entra em competição a sério na próxima terça-feira, quando defrontar o Manchester United na Supertaça europeia, em Skopje.