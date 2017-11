Real Madrid vence Las Palmas 3-0 e iguala Atlético antes do dérbi da capital

Lusa 05 Nov, 2017, 21:56 | Futebol Internacional

Casemiro (41), Marco Asensio (56) e Isco (74) fizeram os golos que permitem aos ‘merengues’ somar 23 pontos, a quatro do Valência e oito do Barcelona, rivais que venceram no sábado - na próxima jornada disputa-se o dérbi da capital espanhola, no Vicente Calderon.



Depois de derrota europeia por 3-1 em casa do Tottenham, o Real Madrid tentou apagar um pouco a imagem deixada em Inglaterra, mas só inaugurou o marcador na sequência de um canto, com o ex-portista Casemiro a aproveitar uma ‘assistência’ de um rival ao primeiro poste, para inaugurar o marcador.



O momento alto do jogo surgiu em ‘bomba’ do jovem Asensio, à entrada da área, indefensável após alívio do guarda-redes.



Cristiano Ronaldo, que ficou em ‘branco’, ainda contribuiu para o terceiro, fazendo meio golo com cruzamento perfeito, ao qual Isco, liberto, só teve de encostar para o 3-0.



O Las Palmas continua penúltimo, com os mesmos seis pontos do Alavés e mais dois do que o Málaga, que perdeu 2-0 na visita ao Villarreal, isolado no quinto lugar com 20 pontos, mais um do que o Sevilha, que no sábado perdeu 2-1 em Barcelona.



Com Kevin Rodrigues no 'onze', a Real Sociedad venceu o Eibar de Bebé (entrou aos 57) por 3-1, ocupando a sétima posição com 17 pontos perante o 17.º do rival, com oito, dois acima da 'linha de água'.



O Girona, que na ronda anterior venceu o Real Madrid por 2-1, impôs-se pelo mesmo resultado em casa do Levante, estando isolado no 10.º lugar com 15 pontos, enquanto o adversário é 14.º com 12.