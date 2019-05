Real Madrid vence Villarreal em dia de homenagem a Iker Casillas

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 18:26 | Futebol Internacional

O conjunto ‘blanco’ entrou em campo com t-shirts com a inscrição “Iker Todos Contigo”, enviando uma mensagem ao guarda-redes, que jogou pelo Real Madrid de 1998 a 2015, antes de se transferir para os ‘dragões’, e que esta semana sofreu um enfarte agudo do miocárdio.



Mariano Diaz esteve em destaque, ao marcar aos dois e 49 minutos, tendo o Villarreal ainda respondido na primeira desvantagem, quando Gerard Moreno igualou aos 11. Jesus Vallejo, aos 40, devolveu a vantagem aos anfitriões, enquanto, já em tempo de compensação (90+4), Jaume Costa fez o segundo da sua equipa.



O encontro serviu ainda para o técnico Zinedine Zidane contar finalmente com o jovem Vinicius Júnior, que regressou após uma ausência de cerca de dois meses devido a lesão.



O Real Madrid ocupa a terceira posição com 68 pontos, a seis do Atlético de Madrid, que no sábado perdeu por 3-0 em casa do Espanyol, enquanto o FC Barcelona, já campeão, tem 83, numa ronda em que perdeu por 2-0 em Vigo, onde apresentou com poucos titulares, tendo em vista já o jogo da segunda mão da Liga dos Campeões com o Liverpool.



O Villarreal tem os mesmos 40 pontos de Celta de Vigo e Levante, cinco acima da linha de descida.



O Getafe solidificou as aspirações a jogar na Liga dos Campeões, ao vencer o Girona por 2-0 e manter assim o quarto lugar, com 58 pontos, mais três do que o Sevilha e seis do que o Valência, enquanto o rival tem 37, em zona mais aflita, ainda a salvo.



O Eibar de Paulo Oliveira, que entrou em campo aos 62, ganhou por 1-0 ao Bétis de William Carvalho, que entrou aos 81: ambos estão confortáveis, embora na segunda metade da classificação.