Real Sociedad goleia e mantém-se no acesso à UEFA

A Real Sociedad continua sozinha no quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, com 41 pontos, a quatro do Sevilha, que tem menos dois jogos, enquanto o emblema de Vitoria é 16.º, com 22.Com um jogo ainda por realizar, o Athletic está a meio da tabela, no 10.º posto, com 29 pontos, os mesmos do Celta de Vigo.





Granada perde oportunidade







Depois de Rafael Mir desperdiçar um penálti (16 minutos), o Huesca deu a volta ao marcador, com golos de Daniel Escriche (31), Jorge Pulido (39) e um tento na própria baliza de Dimitri Fouquier, que viu, já na segunda parte, os colegas Alberto Soro (59) encurtar distâncias e German Sanchez receber ordem de expulsão (90+1).

O Granada, que contou ainda com o guarda-redes Rui Silva, de início, e Domingos Duarte, na reta final, segue num confortável nono posto, com 30 pontos. Já o Huesca, ganhou uma ‘nova vida’ na fuga à despromoção, mantendo-se na ‘cauda’ da tabela, mas com 19, menos dois do que os outros aflitos Valladolid, Elche e Eibar.





"Barça" escorrega







O FC Barcelona concedeu o golo do empate do Cádiz (1-1) aos 89 minutos, depois de Lionel Messi ter adiantado os catalães de grande penalidade, aos 32, na sequência de uma falta sobre Pedri.



O argentino marcou pelo sexto jogo seguido na Liga espanhola e anotou o 16.º tento na prova, dividindo agora o topo da lista dos melhores marcadores com o uruguaio Luis Suárez, do Atlético de Madrid.O FC Barcelona, que vinha de sete vitórias seguidas no campeonato, mantém-se no terceiro lugar, com 47 pontos, mas falhou uma aproximação mais incisiva ao líder Atlético de Madrid, que no sábado perdeu em casa com o Levante (2-0) e soma 55.Já o Cádiz, que vinha de quatro derrotas consecutivas, está no 14.º posto, com 25 pontos, sendo que na primeira volta da La Liga já tinha roubado pontos ao FC Barcelona, na altura vencendo em casa os catalães, por 2-1.