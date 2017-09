Real Sociedad junta-se ao Barcelona na frente, Villarreal soma primeiro triunfo

Lusa 11 Set, 2017, 09:41 | Futebol Internacional

Os visitantes surpreenderam o 'Depor', que teve Luisinho e Bruno Gama a titulares, nos primeiros minutos, com Juanmi a abrir o marcador aos três minutos e Illarramendi a aumentar para 2-0 logo no minuto seguinte.



Contudo, os galegos, que continuam na 'cauda' da tabela de 'La Liga' com apenas um ponto, responderam graças a um 'brilharete' do avançado Adrián López, emprestado pelo FC Porto, que reduziu aos 27 minutos antes de assistir Andone para o 2-2.



Na segunda parte, os 'txuriurdin', que tiveram Kévin Rodrigues no 'onze', voltaram a marcar dois golos em poucos minutos, aos 83, por Diego Llorente, e aos 86, com Illarramendi a 'bisar' e confirmar o arranque 100% vitorioso da equipa de Eusebio Sacristán, que se juntou no topo ao FC Barcelona com nove pontos.



No sábado, os 'culés' golearam o Espanyol por 5-0 no 'dérbi' catalão, com um 'hat-trick' de Lionel Messi, enquanto o Real Madrid, ainda sem Cristiano Ronaldo, cedeu um empate caseiro frente ao Levante (1-1).



Com Rúben Semedo a entrar aos 87 minutos, o Villarreal somou os primeiros pontos no campeonato ao bater, em casa, o Bétis, por 3-1, apesar de ter começado a perder.



Sergio León adiantou a equipa forasteira, 14.ª com três pontos, aos 11 minutos, mas o colombiano Carlos Bacca empatou o resultado aos 32, antes de, na segunda parte, Castillejo (61) e o turco Unal (77) fixarem o resultado final.



Um golo do uruguaio Maxi Gómez, aos 34 minutos, deu ao Celta de Vigo a primeira vitória da temporada, derrotando em casa o Alavés, num jogo com poucas oportunidades de jogo que 'empurrou' o Celta para 12.º, com três pontos, enquanto o Alavés segue em 19.º e penúltimo, ainda sem pontuar.



Antes, o Athletic Bilbau chegou aos sete pontos e ao quarto lugar, ao vencer em casa o 'promovido' Girona, que continua no 11.º lugar, com quatro pontos, por 2-0, com golos de Muniain e Aduriz, ambos assistidos pelo jovem extremo Iñaki Williams.



Há 10 épocas no clube, o veterano espanhol, de 36 anos, marcou o 150.º golo pelos bascos, o oitavo melhor registo de sempre do Athletic, que continua sem perder na Liga espanhola.