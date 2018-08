Recreativo de Libolo vence Sagrada Esperança e chega ao quarto lugar no Girabola

Lusa Comentários 07 Ago, 2018, 09:20 | Futebol Internacional

A antepenúltima jornada ficará completa apenas no próximo sábado, com o Desportivo da Huíla a deslocar-se ao terreno do Petro de Luanda, segundo classificado, 47 pontos, a apenas dois do líder, o 1.º de Agosto que, apesar de faltarem apenas duas jornadas para o fim da prova, tem mais dois jogos em atraso.



O 1.º de Agosto cumpre os dois jogos em atraso na quarta-feira, com a receção ao Recreativo de Caála, e dia 12, contra o Domant FC do Bengo.



As duas últimas jornadas do "Girabola" serão disputadas apenas a 23 deste mês e a 02 de setembro.