Reims fora da Taça de França eliminado pelo Valenciennes

O Valenciennes esteve perto de conseguir um resultado escandaloso, já que chegou a estar a ganhar por 4-1 no terreno do adversário, antes do senegalês Boulaye Dia amenizar as contas, aos 84 e 90 minutos.Antes, tinham marcado para o Valenciennes Guillaume (22 e 56 minutos) e Cabral (63 e 81), sendo o primeiro golo do Reims do holandês Sierhuis, aos 30.

Também o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, goleou em casa o Ajaccio, por 5-1, com um golo e duas assistências do ex-leão Slimani, e o Lorient recebeu bateu o Paris FC por 2-1.