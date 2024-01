Remontada do Real Madrid em Las Palmas vale subida provisória à liderança

No Estádio de Gran Canaria, depois de um primeiro tempo sem golos, foi o médio Javier Muñoz a abrir o ativo para os locais, quando decorria o minuto 53, com a resposta a surgir pouco depois, aos 65, pelo pé esquerdo do brasileiro Vinícius Júnior, após ser servido pelo gaulês Camavinga.



Nos instantes finais do desafio, o suplente utilizado francês Tchouaméni cabeceou para o fundo das redes uma bola batida pelo germânico Kross, aos 84.



Com esta igualdade, os merengues ascendem à liderança, com 54 pontos, mais dois do que o Girona, que medirá forças com o Celta de Vigo, na Galiza, no domingo. O Las Palmas é oitavo posicionado, com 31.



No primeiro jogo do dia, em San Sebastián, a sexta colocada Real Sociedad, com o luso André Silva no ‘onze’, ficou-se pelo ‘nulo’ (0-0) na receção ao Rayo Vallecano (13.º).