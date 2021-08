Renato Paiva cede primeiro empate no Equador mas mantém liderança

Na deslocação ao terreno do Delín, na cidade portuária de Manta, para a quinta jornada desta fase do campeonato, o Independiente del Valle não foi além de um empate 0-0, após quatro vitórias, num encontro em que terminou em inferioridade numérica, devido à expulsão do guarda-redes Moisés Ramírez, por contestar as decisões do árbitro.



Com este resultado a formação comandada pelo técnico português soma 13 pontos, mais dois do que o Emelec, vencedor da primeira fase da competição, que também empatou no domingo, na receção ao Nueve de Octubre (2-2), terceiro classificado com 10 pontos.



A jornada fica completa esta segunda-feira com a receção do campeão Barcelona, que se qualificou para as meias-finais da Taça Libertadores e soma nove pontos, ao Liga de Quito, recentemente eliminado nos quartos de final da Taça Sul-americana e que tem cinco.



O Delfín, campeão em 2019, ainda não venceu na segunda fase, contando três pontos que o deixam no 13.º posto.