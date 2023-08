Renato Sanches junta-se a Mourinho na AS Roma

Renato Sanches vai vestir a camisola 20.



"O Renato é um jogador que acompanhamos há muito tempo. Apesar disso, ele ainda é um jogador jovem e tem por hábito alcançar sucesso em todas as competições, tanto no clube quanto na seleção portuguesa. Tem as qualidades técnicas e físicas para se encaixar perfeitamente no nosso meio-campo, tornando-o ainda mais competitivo", considerou Tiago Pinto, diretor geral de futebol da Roma.





De acordo com o clube francês, o internacional português chega por empréstimo de uma época e o clube italiano fica com opção de compra, que se torna obrigatória mediante o cumprimento de certos objetivos.



Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Roma paga 1 milhão de euros pelo empréstimo e a cláusula de compra está estipulada nos 15 M€. Caso Renato Sanches cumpra 60 por cento dos jogos esta temporada na formação italiana, a cláusula de compra torna-se obrigatória.







Na época passada, ao serviço do PSG, Renato Sanhes realizou 27 jogos e marcou dois golos. O médio, de 25 anos, vai jogar pela primeira vez em Itália.







Sanches deu nas vistas ao serviço do Benfica, passando depois por Bayern, Swansea, Lille e PSG.



Recorde-se que para o meio-campo dos romanos chegou também Leandro Paredes, outro jogador com passagem pelo PSG.