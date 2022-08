Renato Sanches. "Tenho a certeza que fiz a escolha certa ao ingressar no PSG"

“Estou muito feliz com a minha chegada aqui, a Paris. Estes últimos dias foram muito importantes para mim e para a minha família. Tenho a certeza que fiz a escolha certa ao ingressar no clube. Escolhi o Paris Saint-Germain porque acho ue é o melhor projeto para mim. Ficar em França? Foi importante para mim, porque já conheço este campeonato”, começou por dizer o médio, de 24 anos, citado pelos meios de comunicação do campeão gaulês.

Renato vai reencontrar o técnico Christophe Galtier, que foi preponderante na decisão de rumar ao clube da capital, em que atuam os compatriotas Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha.





"Eu conheço-o bem. Ele é um bom treinador, que me fez evoluir muito desde que entrei na Ligue 1. Juntos, até conseguimos vencer o campeonato com o Lille. Fizemos um bom trabalho juntos e estou feliz em trabalhar com ele novamente. Trabalhar com um treinador que conheço torna sempre as coisas mais fáceis. A comunicação é mais fácil”, explicou.O antigo médio do Benfica mostrou-se “feliz por encontrar compatriotas portugueses, que também podem facilitar a integração”, e admitiu que foi com o lateral Nuno Mendes que falou antes de assinar o contrato por cinco temporadas.