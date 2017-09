Renato Sanches tranquilo nos sub-21

Lusa 02 Set, 2017, 20:44 | Futebol Internacional

Na conferência de imprensa realizada esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras, o internacional português, de 20 anos, disse que já "estava à espera" de voltar à equipa comandada por Rui Jorge, depois de ter marcado presença no último Campeonato da Europa de sub-21, e teceu elogios à nova geração que se está a formar.



"Todos os jogadores pensam alto e eu não tenho problema nenhum em dizer que também penso [no Mundial2018]. Pensar toda a gente pensa, mas chegar lá poucos vão conseguir. É só fazer o meu trabalho e depois não sei se vou ser chamado à seleção sub-21 ou seleção A, mas estarei completamente tranquilo com a decisão de cada um dos treinadores", sublinhou.



O jogador do Bayern Munique, que foi cedido esta semana por empréstimo ao Swansea, disse que a ambição de representar a seleção principal é partilhada por todos os jogadores. E mesmo com a sua juventude, Renato Sanches admitiu encarar com serenidade o suposto estatuto de exemplo e de "referência" da equipa.



"Fico contente por os meus colegas terem essas palavras sobre mim. Acho que sou um colega tranquilo com eles. Sobre mim, sobre o Rúben [Neves], sobre o [Gonçalo] Guedes, acho que somos exemplos, mas eles também podem vir a ser exemplos como nós", realçou.



O início da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2019, que se vai realizar em Itália e São Marino, será na terça-feira frente à seleção de País de Gales, que se estreou esta sexta-feira com um triunfo por 3-0 sobre a Suíça. Confrontado com esse registo, o médio luso reconheceu que a equipa ainda não estudou o adversário.



"Ainda não sabemos nada, mas de certeza que o mister nos vai informar sobre País de Gales. Estamos tranquilos, porque confiamos nos nossos jogadores e na nossa equipa técnica. Nós ainda não os vimos, não podemos dizer se vai ser difícil ou não", salientou.



Apesar desse desconhecimento da seleção galesa, Renato Sanches apelou ao apoio dos adeptos portugueses e manifestou a sua esperança numa boa exibição da seleção comandada por Rui Jorge.



"Esperamos o apoio do povo português. Isso torna-nos mais fortes, dá-nos mais entusiasmo e mais vontade termos as pessoas do nosso lado. Esperamos uma boa casa em Chaves para tentarmos fazer um bom jogo e representar bem o nosso país", sentenciou.



Entretanto, a seleção sub-21 realizou esta tarde mais um treino de preparação para o jogo com o País de Gales, tendo o selecionador Rui Jorge contado com os 23 jogadores disponíveis, incluindo Rafael Barbosa, que se limitara a fazer gestão de esforço na véspera.



Para este domingo está reservada a viagem da comitiva para Chaves, com o selecionador e um jogador a fazerem a antevisão da partida com os galeses na segunda-feira. O primeiro teste de Portugal no grupo 8 de apuramento para o Europeu de sub-21 está marcado para terça-feira, às 19:15, no Estádio Municipal de Chaves.