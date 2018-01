Rennes vence Angers e sobe provisoriamente ao sétimo lugar

Lusa 20 Jan, 2018, 21:44 | Futebol Internacional

Benjamin Bourigeard, na conversão de uma grande penalidade aos 84 minutos, foi o marcador do único golo do jogo, que deixou o Rennes no sétimo posto, com os mesmos 31 pontos de Montpellier (6.º) e Nice (8.º), que no domingo recebe o Saint-Étienne (16.º).



O Montpellier recebeu e bateu o Toulouse, por 2-1, com o golo da vitória a ser alcançado já no quinto minuto do período de descontos, pelo costa-marfinense Giouvanni-Guy Sio. O Toulouse marcou primeiro por Gilbert Imbula, aos 30 minutos, mas o Montpellier empatou por Salomon Sambia, aos 43.



O Amiens venceu por 3-1 o Guingamp, do português Pedro Rebocho, com dois golos na transformação de duas grandes penalidades pelo senegalês Moussa Konaté, aos 16 e 79 minutos, e Mathieu Bodmer, aos 84. Pelo Guingamp marcou Marcos Coco, aos 29 minutos.



O Bordéus (12.º) reagiu da melhor forma à saída do treinador Jocelyn Gourvennec, substituído interinamente por Eric Bedouet, e venceu em casa do Nantes (5.º), por 1-0, com um golo de Nicolas Préville, aos 26 minutos.



Na luta do meio da tabela, o Estrasburgo (10.º) venceu por 3-2 o Dijon (14.º), do português Xeka, com dois golos de Kenny Lala, na transformação de duas grandes penalidades, aos 19 e 79 minutos, e do costa-marfinense Jean Aholou, aos 05.



O Estrasburgo esteve a vencer por 2-0, o Dijon empatou a 2-2 com golos do cabo-verdiano Júlio Tavares, aos 33 minutos, e do tunisino Oussama Haddadi, aos 45+1, mas Kenny Lala sentenciou o resultado com o único golo marcado na segunda parte.



O Troyes (15.º) venceu por 1-0 o Lille (18.º e primeiro na linha de despromoção), do português Edgar Ié, com o único golo do encontro a ser marcado pelo maliano Adama Niane, aos 44 minutos.



A 22.ª jornada da liga francesa prossegue domingo com os jogos Nice-Saint-Étienne, Mónaco-Metz e Lyon-Paris Saint-Germain.