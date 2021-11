Rennes vence Lyon e aproxima-se da frente

O Marselha empatou a 0-0 na receção ao agora lanterna-vermelha Metz, que trocou de posição com o Saint-Étienne, e caiu do terceiro para o quarto lugar, sendo ultrapassado pelo Lens, que na sexta-feira goleou por 4-0 o Troyes e ascendeu a segundo.A formação de Marselha soma 23 pontos, os mesmos do Nice, que caiu de segundo para terceiro ao perder em casa por 1-0 com o Montpellier (sexto, com 19), e menos um do que o Lens (segundo), mas tem agora o Rennes na quinta posição a apenas um.O Saint-Étienne deixou o último lugar ao vencer em casa por 3-2 o Clermont, que até esteve a vencer por 2-0, mas acabou por sofrer a terceira derrota consecutiva ao consentir dois golos nos descontos.Com a primeira vitória na liga gaulesa ao fim de 13 jornadas, o Saint-Étienne entregou a lanterna-vermelha de último classificado da liga ao Metz e ascendeu ao 19.º e penúltimo lugar, com nove pontos, enquanto o Clermont é 15.º, com 13.