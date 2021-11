Rennes vence Montpellier e sobe ao segundo lugar em França

Golos de Terrier, aos oito minutos, e Majer, aos 28, deram a vitória à equipa da casa, que agora soma 25 pontos, a 12 do líder, o Paris Saint-Germain, e com mais um do que o Lens, terceiro. Nice e Marselha estão a dois pontos nas posições imediatas.O Montpellier, por seu lado, pode ver-se mais longe da luta pelo acesso às competições europeias, seguindo com 19 pontos, podendo cair para 10.º até ao final da ronda.A Ligue 1 é liderada pelo PSG, que venceu por 3-1 na receção ao Nantes, numa vitória com o primeiro golo no campeonato do argentino Lionel Messi.

Este domingo disputam-se os jogos que faltam da jornada, com destaque para o embate entre o Lyon e o Marselha, pelas 19h45 de Lisboa.