Rennes vence Montpellier em jogo com duas expulsões

Os da casa adiantaram-se no marcador aos 22 minutos, com um autogolo de Damien Le Tallec, resultante de um desvio após cruzamento, e a equipa ainda ‘cresceu’ no jogo, face à expulsão de Mollet, aos 43, por jogo perigoso.



O Montpellier, que teve o defesa português Pedro Mendes a titular e substituído aos 88 minutos, ainda viu Terrier ser expulso no Rennes aos 73, com falta dura a meio-campo, mas a equipa da casa fez quase de seguida o segundo golo.



Camavinga fez o 2-0 aos 77 minutos, e o Montpellier, que tem apenas um jogo, apenas conseguiu reduzir por Laborde já nos descontos (90+1).



A segunda jornada da Ligue 1 teve início na sexta-feira, com o Lyon, semifinalista na última edição da Liga dos Campeões, a golear o Dijon por 4-1, num jogo com ‘hat trick’ de Depay e o guarda-redes português Anthony Lopes a titular.