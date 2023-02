República Checa lidera por 2-0 após derrota de Sousa frente a Machac

O jovem checo, de 22 anos, que figura no 122.º lugar no `ranking` ATP, superou o vimaranense, número 84 do mundo, em três `sets`, com os parciais de 7-6 (8-6), 3-6 e 6-2, ao fim duas horas e 50 minutos, para oferecer o segundo ponto em disputa na eliminatória à sua equipa.

Depois da derrota de Nuno Borges frente a Jiri Lehecka, número um checo e 39 mundial, e do desaire de João Sousa, de 33 anos, a República Checa só precisa de vencer um dos três encontros agendados para domingo, dois de singulares e um de pares, para se apurar para a fase final da Taça Davis, competição que já ganhou três vezes (1980, 2012 e 2013).

