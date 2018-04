Reviravolta do Chelsea em Southampton

Lusa Comentários 14 Abr, 2018, 15:50 | Futebol Internacional

A formação comanda por Mark Hughes, que apresentou Cédric Soares a tempo inteiro, marcou pelo sérvio Tadic, aos 21 minutos, e pelo polaco Bednarek, aos 60, mas os ainda campeões ingleses conseguiram a reviravolta nos últimos 20 minutos.



Um minuto depois de sofrer o segundo golo, o técnico dos 'blues', o italiano Antonio Conte, apostou em Giroud, no lugar de Morata, e o francês foi decisivo na reviravolta, ao reduzir aos 70 e a consumar o triunfo aos 78, depois de o belga Eden Hazard ter empatado, aos 75.



Com este resultado, o Chelsea, com 33 jogos disputados, ocupa o quinto lugar do campeonato, com 60 pontos, a sete de Liverpool e Tottenham, terceiro e quarto classificados, respetivamente, enquanto o Southampton, com o mesmo número de partidas, segue no 18.º e primeiro lugar da zona de despromoção, com 28, menos cinco do que o Huddersfield.