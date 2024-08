Ricardo Chéu e Paulo Torres defrontam-se a abrir o Girabola

O dérbi do futebol angolano, entre o Petro de Luanda e o 1.º de Agosto, acontece na 13.ª jornada.Com início agendado para o dia 13 de setembro, a 47.ª edição do campeonato angolano de futebol volta a atribuir, ao campeão do Girabola, o valor monetário de 24 milhões de kwanzas (cerca de 25 mil euros), quantia financeira há muito reclamada pelo clubes angolanos, por se entender que não compensa os gastos anuais realizados pelas equipas.