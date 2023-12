Ricardo Formosinho falha Supertaça do Egito

O Future FC, de Ricardo Formosinho, falhou a conquista da Supertaça egípcia de futebol, após perder com o Al Ahly, por 4-2, depois do prolongamento, numa prova que decorreu nos Emirados Árabes Unidos.

Em Abu Dhabi, os dois clubes chegaram ao fim dos 90 minutos empatados (2-2), mas o francês Modeste (ex-Borussia Dortmund e ex-Colónia) e Fouad acabaram por dar o triunfo à histórica formação do Cairo no prolongamento.



A equipa de Formosinho ainda recuperou de uma desvantagem de dois golos no tempo regulamentar, levando a decisão para o prolongamento, mas acabou por falhar o título perante o recente terceiro classificado do Mundial de clubes.



Foi a 14.ª Supertaça do Al Ahly, que reforçou o estatuto de recordista, enquanto o Future FC procurava a sua primeira, em estreia em finais.