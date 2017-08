Ricardo Pereira chamado à Seleção por Fernando Santos

RTP 29 Ago, 2017, 18:41 | Futebol Internacional

Depois da chamada de Bruno Fernandes no lugar de Pizzi, Fernando Santos voltou a fazer mudanças na convocatória. Devido a uma lesão contraída por João Cancelo nos treinos, o lateral direito do FC Porto, Ricardo Pereira, foi chamado para substituir o jogador do Inter de Milão.



Assim, o lateral do FC Porto junta-se ao grupo de trabalho que se concentra na Cidade do Futebol e que prepara o duplo confronto de qualificação para o Mundial 2018, frente às Ilhas Faroé e Hungria.



A chamada de Ricardo Pereira configura um regresso à Seleção Portuguesa. O jogador de 23 anos que deu nas vistas no Nice (Ligue 1) e que se está a impor no onze do FC Porto, de Sérgio Conceição, já leva duas internacionalizações pela equipa principal de Portugal (frente a Cabo Verde e Luxemburgo).