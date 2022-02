Ricardo Pereira marca pelo Leicester no empate ante o West Ham

No King Power Stadium, o avançado Jarrod Bowen colocou os ‘hammers’ na frente, logo aos 10 minutos, mas, no final do primeiro tempo, o médio Youri Tielemans (45) restabeleceu a igualdade, na conversão de um penálti.



Após o descanso, o lateral internacional português Ricardo Pereira acabou por ser o autor da reviravolta dos ‘foxes’, aos 57 minutos, num lance em que surgiu à entrada da pequena área, para finalizar de cabeça, após ser servido por Harvey Barnes.



Contudo, já em período de descontos, Bowen voltaria a estar em evidência no desafio, mas, desta vez, no capítulo das assistências, entregando ao defesa Craig Dawson o tento do empate tardio.



Com esta igualdade, o Leicester, sem vencer há quatro jogos, contabiliza 27 pontos, no 11.º posto da classificação, liderada pelo Manchester City, que tem mais um jogo realizado, com 63, contra os 54 do segundo colocado Liverpool e 47 do Chelsea, terceiro.



O West Ham mantém o quarto lugar, mas agora de forma isolada, com 41, mais um ponto do que o Manchester United.



Mais cedo, o Liverpool alcançou um triunfo tangencial diante do Burnley (1-0), lanterna-vermelha da Liga inglesa, e o Wolverhampton, comandado pelo português Bruno Lage, impôs-se ao Tottenham (2-0), que somou o terceiro desaire seguido.



No Turf Moor, o português Diogo Jota foi lançado pelo técnico Jürgen Klopp no decorrer da segunda parte, quando o resultado já estava fixado, depois de o médio brasileiro Fabinho ter anotado o único tento da partida da 25.ª jornada, aos 40 minutos do primeiro tempo.



Os ‘spurs’ voltaram a estar aquém das expectativas e fracassaram pelo terceiro jogo consecutivo, desta vez perante os ‘wolves’, que ultrapassaram precisamente os londrinos na classificação, estando agora na sétima posição, com 37 pontos, mais um do que a equipa comandada por Antonio Conte, que tem um jogo por realizar.



No novo estádio do Tottenham, o resultado foi construído ainda dentro dos primeiros 45 minutos, com golos do antigo avançado do Benfica Raúl Jiménez (seis) e do médio Leander Dendoncker (18).



Nos ’wolves’, alinharam de início os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Daniel Podence, enquanto Fábio Silva e Francisco Trincão foram aposta de Bruno Lage no decorrer da segunda parte. Já Toti Gomes e Chiquinho não saíram do ‘banco’.



Um golo solitário do lateral Kieran Trippier, aos 35 minutos, permitiu ao Newcastle bater em casa o Aston Villa (1-0) e somar a terceira vitória em outros tantos jogos, um resultado que deixa os ‘magpies’ mais confortáveis na fuga à despromoção, no 17.º lugar (21 pontos), o primeiro acima da ‘linha de água’.



Por sua vez, os ‘villans’ voltaram a perder quatro jogos depois e prosseguem na 12.ª posição, com 27.