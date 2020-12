Ricardo Pereira regressa à competição no Leicester após nove meses de ausência

O jogador de 27 anos faz parte do ‘onze’ titular que o Leicester City vai apresentar na Ucrânia, frente ao Zorya Luhansk, em encontro da quinta jornada do Grupo G, em que também faz parte o Sporting de Braga.



Em março deste ano, Ricardo Pereira, que tem sete internacionalizações pela seleção portuguesa, sofreu uma grave lesão num ligamento cruzado anterior de um joelho e tem estado afastado dos relvados desde essa atura.



O antigo lateral do FC Porto já tinha regressado aos treinos no final de setembro e, em novembro, chegou a fazer um jogo pela equipa sub-21 do Leicester City.



Ricardo, que fez a sua formação no Sporting e passou ainda por equipas como o Vitória de Guimarães e Nice, está a cumprir a sua terceira temporada na formação inglesa.



Na Liga Europa, o Leicester City, já apurado, lidera o Grupo G com 10 pontos, mais três que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais sete que AEK Atenas e Zorya, terceiro e quarto, respetivamente.