Ricardo Soares deixa comando técnico do Gil Vicente

O emblema de Barcelos dá conta, em comunicado, do acordo para a saída do técnico de 47 anos, que orientou o clube nas últimas duas temporadas.

"O Gil Vicente enaltece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo de Ricardo Soares durante todo o seu trajeto no clube, lembrando que o nome do técnico português ficará na história do emblema gilista", lê-se no sítio oficial do clube.

Ricardo Soares qualificou pela primeira vez o Gil Vicente para as competições europeias, no caso a Liga Conferência Europa, com o quinto posto no campeonato de 2021/22, depois do 11.º lugar na edição anterior.

Antes, o treinador natural de Felgueiras orientou clubes como Moreirense, Sporting da Covilhã, Académica, Desportivo das Aves, Desportivo de Chaves, Vizela, Felgueiras, Ribeirão, Lixa, Torcatense e Caçadores das Taipas.

De acordo com a comunicação social desportiva, Ricardo Soares vai treinar os egípcios do Al Ahly, 10 vezes campeões africanos, quatro das quais sob o comando de Manuel José.

"Os adjuntos Maurício Vaz, Raul Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães também cessaram contrato com o Gil Vicente. O Gil Vicente deseja a todos as maiores felicidades para o futuro", concluiu o clube minhoto.